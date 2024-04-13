Происшествия

Водолазы ищут тело мужчины в Дедовичском районе

Водолазы проводят поиски мужчины в озере Иваньковское в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном казённом учреждении Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях».

Фото здесь и далее: «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях»

14 апреля спасатели аварийно-спасательной службы Псковской области проводили поисково-водолазные работы в Дедовичском районе по обнаружению гражданина 1974 года рождения.

Тело не найдено.