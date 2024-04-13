Происшествия

Организатора незаконной миграции заключили под стражу в Невельском округе

Попытку организации незаконного въезда в Россию для группы иностранцев в обход установленных международных пунктов пропуска через государственную границу пресекли в Невельском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Пограничники во взаимодействии с сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Невельский» выявили и задержали автомобиль Volkswagen, в котором в качестве пассажиров следовали трое граждан из стран Ближнего Востока и житель сопредельного государства, который на личном автомобиле организовал незаконный въезд иностранцев в Россию.

Возбуждены уголовные дела в отношении организатора незаконной миграции по части 1 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции) и одного из иностранцев в связи с отсутствием действительной российской визы по части 1 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

Фигурантам уголовных дел суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Остальные иностранные граждане решением Невельского районного суда привлечены к административной ответственности в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.