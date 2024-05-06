Происшествия

Кровля двухэтажного дома горела в гдовской деревне Кишкино

Кровля двухэтажного жилого дома горела в деревне Кишкино Гдовского района 5 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре сообщили в 23:04. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

В этот же день в 15:58 поступило сообщение о возгорании на улице Братьев Боровковых в Себеже. В нежилом доме сгорела кровля, помещение выгорело. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе в нежилой дом.

А в 17:03 стало известно о пожаре на улице Островской в Палкино. В многоквартирном пятиэтажном жилом доме на четвертом этаже в однокомнатной квартире на балконе сгорел стул. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Кроме того, в 20:06 в ведомство сообщили о пожаре на улице Медицинской в Новоржеве. В двухэтажном неэксплуатируемом строении на втором этаже огонь повредил потолочное перекрытие. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.