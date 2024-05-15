Происшествия

Новые подробности поножовщины в Псковской области: любовница убитого сожителя тоже стала жертвой ревнивой доярки

Жительницу Бежаницкого района подозревают в убийстве 52-летнего сожителя и 34-летней знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СК РФ

15 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов в поселке Бежаницы тел мужчины и женщины. По данному факту возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, к совершению данного преступления причастна 42-летняя сожительница погибшего мужчины, которая 15 мая, находясь по месту жительства, в компании своего сожителя и их общей знакомой распивала спиртные напитки. Во время застолья женщина вышла из дома на улицу на некоторое время. Вернувшись, она застала своего сожителя и их общую знакомую, вступающими в половую связь. После на почве ревности женщина взяла кухонный нож и ударила им мужчину и женщину. От полученных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия.

В указанный дом выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов аппарата управления, территориального следственного отдела, сотрудников полиции, судебных экспертов. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления, включая его мотивы.

По неофициальной информации, подозреваемая работает дояркой.