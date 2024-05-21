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Подозреваемого в убийстве собутыльника пушкиногорца заключили под стражу

Жителя Пушкинских Гор заключили под стражу. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

В обоснование ходатайства указано, что 18 мая возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа мужчины с признаками насильственной смерти. Причиной смерти стало кровотечение в результате травмы внутренней сонной артерии из-за нападения с применением колющего орудия.

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19 мая в порядке статьей 91-92 УПК РФ в качестве подозреваемого по данному уголовному делу задержали жителя Пушкинских Гор. 20 мая ему предъявили обвинение в совершении убийства.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, то есть по 18 июля включительно.