Происшествия

Ревнивец вонзил нож в шею собутыльника в Пушкинских Горах

Мужчину в Пушкиногорском районе подозревают в убийстве знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

17 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в поселке Пушкинские Горы тела местного жителя. По данному факту возбудили уголовное деле по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к совершению данного преступления причастен знакомый погибшего, с которым тот накануне распивал спиртные напитки у себя дома. Во время употребления алкоголя между мужчинами возникла ссора на почве ревности, в ходе которой гость ударил собутыльника ножом в шею, после чего скрылся. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления, включая его мотивы. Подозреваемого задержали в процессуальном порядке, следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.