Происшествия

«Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье

Полиция проводит проверку по факту публикации в социальных сетях информации об избиении костылем участника специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Скриншот здесь и далее: Екатерина Великая / «Жесть по-псковски»

Видео, на котором мужчина в кепке избивает якобы участника спецоперации, одетого в камуфляжную одежду с нашивкой Z, опубликовано в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Избивает СВОшника его же костылем. Жесть», - написала автор видео.

Инцидент произошел напротив дома №16 на Рижском проспекте в Пскове.

В полицию заявлений от граждан по данному факту не поступало.

«УМВД России по городу Пскову инициативно начало проверку по факту публикации в социальных сетях. Действия полиции направлены на установление участников инцидента и выяснение всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УМВД.