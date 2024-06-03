Происшествия

Электросчетчик поврежден в результате возгорания в псковской многоэтажке

Электросчетчик поврежден из-за возгорания в многоквартирном доме в Пскове 4 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре в многоквартирном 5-этажном жилом доме на улице Розы Люксембург, 26а поступила в ведомство в 18:32. В результате случившегося в 3-комнатной квартире на 4 этаже в помещении прихожей огнем поврежден электросчетчик.

Он был потушен до прибытия пожарных. Предположительная причина произошедшего - аварийный режим работы электросчетчика.

Еще об одном пожаре стало известно в 13:18. Стена и кровля помещения повреждены в результате возгорания хозяйственной постройки на улице Курсакова в Порхове.

Предположительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки на вводе.