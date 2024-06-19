Происшествия

Бывшего транспортного инспектора Ространснадзора в Пскове осудили за взяточничество

Бывшего транспортного инспектора Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Михаила Елисеева привлекли к уголовной ответственности за коррупционные преступления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Жителю Псковского района предъявили обвинение по трем эпизодам получения взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ) и одному эпизоду мелкого взяточничества (часть 1 статьи 291.2 УК РФ). Дело рассмотрел Псковский городской суд.

Установлено, что мужчина с марта по ноябрь 2022 года получал взятки от людей, занимающихся грузовыми перевозками, за проезд без надлежащего досмотра их грузовых автомобилей через стационарный КПП 3 (Псков).

Суд признал мужчину виновным и с применением статей 69, 71 УК РФ назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 300 000 рублей с лишением права занимать государственные должности на срок 3 года.