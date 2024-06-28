Происшествия

Улицы Пскова затопило после ливня

Улицы Пскова затопило после ливня. Видеозаписями и фотографиями псковичи делятся в социальных сетях.

Так, дорогу полностью затопило на улице Юбилейной.

У автобусной остановки «Мясокомбинат» вся проезжая часть завалена листвой и ветками.

Сильный ливень с грозой начался в Пскове 1 июля.

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Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий во второй половине дня.

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Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области, в свою очередь, отметил, что энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. 89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 122 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.