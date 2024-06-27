Общество

Ливень с грозой накрыли Псков

Сильный ливень с грозой начались в Пскове 1 июля.

Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий во второй половине дня.

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Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области, в свою очередь, отметил, что энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. 89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 122 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.