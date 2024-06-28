Происшествия

Дерево упало на детские качели в Пскове

Дерево упало на детские качели во дворе дома 69 по улице Труда в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей местные жители.

Также в результате непогоды множество деревьев повалило в Корытовском лесу.

Дерево возле палат Постникова вырвало с корнем, оно упало на забор соседнего здания.

Сильный ливень с грозой начался в Пскове 1 июля.

Смотрите также Ливень с грозой накрыл Псков

Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий во второй половине дня.

Смотрите также Грозы и град ожидаются на территории Псковской области во второй половине дня 1 июля

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области, в свою очередь, отметил, что энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. 89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 122 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.