Дерево упало на детские качели в Пскове

Дерево упало на детские качели во дворе дома 69 по улице Труда в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей местные жители.
Также в результате непогоды множество деревьев повалило в Корытовском лесу.
Дерево возле палат Постникова вырвало с корнем, оно упало на забор соседнего здания.
Сильный ливень с грозой начался в Пскове 1 июля.
Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий во второй половине дня.
Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области, в свою очередь, отметил, что энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. 89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 122 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.