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Фальшивую купюру с пустошкинской АЗС изъяли в Великих Луках

18.07.2024 09:49|ПсковКомментариев: 0

Тысячерублевая банкнота с признаками подделки была найдена в Великих Луках. Её изъяли 16 июля в одном из финансовых учреждений города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, подделка поступила с АЗС в Пустошке. Все обстоятельства произошедшего выясняются. 

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам: 02 или 112», - напомнили в УМВД. 

Теги: #фальшивая купюра
Источник: Псковская Лента Новостей
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