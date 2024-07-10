Происшествия

Фальшивую купюру с пустошкинской АЗС изъяли в Великих Луках

Тысячерублевая банкнота с признаками подделки была найдена в Великих Луках. Её изъяли 16 июля в одном из финансовых учреждений города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, подделка поступила с АЗС в Пустошке. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам: 02 или 112», - напомнили в УМВД.