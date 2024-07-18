Происшествия

Возбуждено уголовное дело в отношении псковского адвоката за фальсификацию доказательств

Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, бывшего заместителя начальника следственного отдела - начальника отделения по расследованию ДТП следственного отдела МВД России по Псковскому району. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что в 2020 году мужчина из иной личной заинтересованности, а также желая облегчить себе осуществление предварительного следствия, приобщил к уголовному делу в качестве доказательств сфальсифицированные следственные документы.

Кроме того, он изъял фотографии, имеющие важное значение для расследования. Тем самым полицейский создал условия для возможного последующего принятия незаконного решения о прекращении уголовного дела в отношении лица, обвиняемого в совершении ДТП.

СУ СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 303 УК РФ (Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем) и частью 3 статьи 30, статьи 300 УК РФ (Покушение на незаконное освобождение от уголовной ответственности).

Расследование продолжается.