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Белоруса заключили под стражу в Пскове за использование Вечного огня для готовки

01.08.2024 18:35|ПсковКомментариев: 2

Гражданина Республики Беларусь в Пскове 1 августа привлекли к уголовной ответственности за публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества (часть 3 статьи 354.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Согласно предъявленному обвинению, 28 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения в период с 17.00 до 18.30, находясь в сквере Павших борцов в Пскове, использовал Вечный огнь для приготовления пищи.

Постановлением суда в отношении мужчины с учетом данных о его личности избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 29 сентября 2024 года включительно.

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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