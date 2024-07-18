Происшествия

Нетрезвый пскович использовал Вечный огонь для приготовления пищи, мужчина задержан

Мужчину в Пскове подозревают в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества (часть 3 статьи 354.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 28 июля житель города Пскова, находясь в состоянии опьянения, готовил пищу на Вечном огне в Сквере павших борцов.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении данного преступления и решат вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.