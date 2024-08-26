Происшествия

Пскович завел поддельный паспорт для устройства на работу и попал под суд

Жителя города Пскова признали виновным в совершении пособничества в подделке паспорта гражданина РФ, а также в даче взятки в крупном размере (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 327, пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в начале 2024 года мужчина обратился к неустановленному лицу за предоставлением поддельного паспорта, чтобы использовать его при дальнейшем трудоустройстве для скрытия предыдущей судимости. Позже с целью возвращения поддельного паспорта из камеры вещдоков отдела полиции мужчина взятку должностному лицу в общем размере 200 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил окончательное наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.