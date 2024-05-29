Происшествия

Псковича будут судить за попытку выкупить у полиции свой утерянный поддельный паспорт

Мужчина предстанет перед судом в Пскове по обвинению в даче взятки сотруднику полиции и иных преступлениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Жителя областного центра обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 2 статьи 327 УК РФ (пособничество в подделке паспорта гражданина РФ), частью 3 статьи 327 УК РФ (приобретение и хранение заведомо поддельного паспорта гражданина РФ) и пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере должностному лицу через посредника за совершение незаконных действий).

По версии следствия, в период с 25 декабря 2023 года по 10 февраля 2024 года обвиняемый с целью сокрытия сведений о наличии судимостей связался с неустановленным пользователем интернет-сайта, которому передал свое цифровое изображение, сведения о личности и денежные средства для изготовления поддельного паспорта на чужое имя, после чего получил указанный паспорт и хранил при себе. В один день обвиняемый оставил «документ» в ячейке камеры хранения магазина в городе Пскове, откуда паспорт передали как бесхозную вещь в отдел полиции, где по данному факту организовали проведение проверки.

Затем 15 февраля 2024 года обвиняемый через посредников передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, часть денежных средств от общей суммы обещанной взятки в размере 200 тысяч рублей. За взятку обвиняемый хотел получить поддельный паспорт назад.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.