Происшествия

Себежанина наказали за незаконное начисление себе премий

В законную силу вступил обвинительный приговор Себежского районного суда в отношении местного жителя, который, являясь директором одного из муниципальных предприятий Себежского района, 10 раз в течение пяти лет назначил себе премии из средств, принадлежащих возглавляемой им организации. При этом законные основания для получения выплат отсутствовали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Уголовное дело в отношении фигуранта по части 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения) по материалам УФСБ России по Псковской области и прокуратуры Себежского района возбудили и расследовали специалисты Опочецкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Псковской области.

Гражданину назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Все неправомерно начисленные средства возвращены в бюджет муниципального образования «Себежский район».