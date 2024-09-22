Происшествия

Псковичка украла в магазине стереогарнитуры и продукты на 5 тысяч рублей

В суд в Пскове направили уголовное дело в отношении местной жительницы, совершившей кражу стереогарнитуры и продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Летом псковичка направилась в магазин самообслуживания для покупки продуктов. Находясь в магазине, она рассматривала товар, который хотела бы приобрести, но денег на все «хотелки» у нее не было, и она решила часть товара украсть, а часть оплатить, чтобы не вызвать подозрение.

Она брала с полок товары и складывала их сначала в тележку, а потом в сумку. В сумку она спрятала три коробки со стереогарнитурой, две бутылки сидра, одну коробку с мобильным телефоном, три упаковки шоколада, беспроводную компьютерную мышь, пять упаковок сливочного масла, сыр, а также колбасу. Отдельно она положила товар, который собиралась оплатить.

Оплатив часть товара на кассе, женщина направилась домой, где продукты питания съела, а стереогарнитуру и компьютерную мышь выбросила.

Всего псковичка похитила товар на сумму 5 500 рублей

Теперь ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.