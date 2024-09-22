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В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск

02.10.2024 09:45|ПсковКомментариев: 1

В псковской квартире заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* проходит обыск. 

По предварительным данным, обыски связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента: Шлосберг разместил в сети видео без маркировки.

В 2024 году он дважды за это привлекался к административной ответственности, поэтому уже наступила уголовная ответственность, пишет «RT на русском».

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов  

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович* экс-председатель Псковского регионального отделения «Яблока»
Теги: #Яблоко #обыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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