В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск

В псковской квартире заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* проходит обыск.
По предварительным данным, обыски связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента: Шлосберг разместил в сети видео без маркировки.
В 2024 году он дважды за это привлекался к административной ответственности, поэтому уже наступила уголовная ответственность, пишет «RT на русском».
*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов