Происшествия

В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск

В псковской квартире заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* проходит обыск.

По предварительным данным, обыски связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента: Шлосберг разместил в сети видео без маркировки.

В 2024 году он дважды за это привлекался к административной ответственности, поэтому уже наступила уголовная ответственность, пишет «RT на русском».

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*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов