Общество

Шлосберга* третий раз оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, включенного в реестр иностранных агентов, третий раз привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Псковский городской суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

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Напомним, в 2022 году Льва Шлосберга* дважды привлекли к административной ответственной за дискредитацию ВС России. В обоих случаях ему назначили штраф в размере 32 тысяч рублей.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов