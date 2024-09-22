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Псковский областной суд оставил в силе приговор экс-заместителю главного пристава Петербурга

Псковский областной суд оставил в силе приговор экс-замглавы УФССП по Санкт-Петербургу Марине Окрушко, приговорённой к 7,5 года колонии за посредничество во взятке, переданной главному судебному приставу Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд оставил без изменения приговор Псковского городского суда от 22 декабря 2023 года в отношении бывшего заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу - заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга Марины Окрушко. Судебный пристав, выступая посредником, передала взятку своему коллеге из Псковской области – главному судебному приставу региона.

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Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, то есть непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, в особо крупном размере).

Ей назначили наказания в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 6 150 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок 3 года.