Происшествия

В Пскове обмазавший кровью ВАЗ мужчина был пьян

Мужчина, который 1 ноября пытался вскрыть автомобиль ВАЗ, припаркованный у студенческого общежития на улице Яна Фабрициуса в Пскове, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Установлено, что мужчина 1984 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего причинил себе телесные повреждения.

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В настоящее время полицейские доставили пострадавшего в травмпункт, после чего он будет дополнительно опрошен в рамках проверки.