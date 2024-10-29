Происшествия

«Обмазывал машину кровью»: стали известны подробности инцидента у псковского общежития

Неизвестный мужчина 1 ноября пытался вскрыть автомобиль ВАЗ, припаркованный у студенческого общежития на улице Яна Фабрициуса в Пскове, но не смог. После он нанес себе увечья и начал обмазывать машину кровью. Прибывшие на место происшествия полицейские мужчину задержали. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал владелец автомобиля ВАЗ.

При выходе из учебного заведения владелец ВАЗа заметил окровавленного мужчину, который находился рядом с его автомобилем. По словам нашего собеседника, этот мужчина приставал к другому студенту, «терся возле машины и пытался вскрыть ее, но безуспешно».

По информации учащегося, мужчина нанес себе телесные повреждения и начал обмазывать машину своей кровью, а также пытался проколоть заднее крыло автомобиля ножом.

Студент сразу же вызвал полицию и скорую помощь. Мужчине оказали первую помощь и увезли его.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются.