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Происшествия

Два жилых дома спасли от огня в Псковской области за выходные

05.11.2024 10:19|ПсковКомментариев: 0

Пожарные МЧС России за прошедшие выходные, 3 и 4 ноября, спасли несколько хозяйственных и жилых строений в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

При ликвидации возгорания в жилом доме в деревне Борок Великолукского района спасли две хозяйственные постройки. Возможной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Привлекались 8 специалистов и 2 единицы техники.

В деревне Бешкино-1 Гдовского района при ликвидации пожара в бане специалисты МЧС России спасли жилой дом. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

В СНТ «Приозерное» Великолукского района пожарные ликвидировали возгорание садового дома. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки в садовом доме. Спасены две хозяйственные постройки. Привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Также пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в деревне Хотовань Дновского района в хозяйственной постройке на площади пять квадратных метров. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание внутри хозяйственной постройки. Спасен жилой дом. Пожар ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники.

Теги: #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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