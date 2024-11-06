ДТП произошло на перекрестке улиц Труда и Звездная в Пскове

Город начинает готовиться к зиме ещё летом - Николай Козловский о подготовке Великих Лук к непогоде

Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»: «Изборск – открытый город», Сетомаа в Москве и «Реальность волшебства»

Проект «Говорит НеМосква»* и комика Дениса Чужого* внесли в реестр иноагентов

Псковские спортсмены привезли медали с Кубка мира по тхэквондо

Навыкам оказания первой помощи обучат на занятии в Пскове

«Квартирник»: Милана Егорова и Алина Виардо о продвижении талантливых исполнителей. ВИДЕО

Демонстрационный экзамен может стать обязательным для выпускников колледжей

Опубликован восьмой выпуск тревел-шоу «Скорей в музей!»

«Прессинг»: Союз без журналистов, обсуждение без осуждения, общение без обобщения. ВИДЕО

В России могут снять запрет на экспорт бензина Аи-92

Почти 80 млн рублей готовы выделить в Псковской области на препараты для снижения сахара в крови