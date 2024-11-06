Происшествия

За открытое похищение велосипеда псковича лишили свободы

Прокуратура города Пскова поддержала обвинение по делу 43-летнего местного жителя, признанного виновным в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Установлено, что днем 1 февраля, находясь на лестничной площадке первого этажа подъезда №3 в доме №56 на улице Рокоссовского города Пскова, мужчина увидел велосипед с установленным на него детским креслом, набором защиты и шлемом, пристегнутый тросовым замком к батарее отопления.

Убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник подошел к велосипеду и попытался отсоединить тросовый замок. После этого к нему подошел его знакомый и предпринял попытки к пресечению противоправных действий.

Несмотря на то, что действия стали очевидными, мужчина отсоединил велосипед, взял в руки и вынес его из подъезда.

С похищенным имуществом подсудимый скрылся с места совершения преступления и в последующем распорядился им по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 12 753,24 рубля.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме и заявил о своем раскаянии.

По итогам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих и наличия отягчающего обстоятельства, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца.

Приговор вступил в законную силу.