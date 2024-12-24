Происшествия

Судимый дновец ответит за ударил кулаком по лицу знакомого

32-летний житель Дновского района предстанет перед судом за нанесение побоев знакомому во дворе дома (часть 2 статьи 116.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Дновского района.

В ходе расследования установлено, что в вечернее время 13 августа обвиняемый, будучи судимым за преступления, совершенные с применением насилия, в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома своего знакомого в ходе ссоры с потерпевшим ударил его кулаком по лицу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дновский районный суд. Санкция части 2 статьи 116.1 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.