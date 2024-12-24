Происшествия

Главного бухгалтера псковского УФССП обвиняют в совершении 12 преступлений

Главный бухгалтер УФССП России по Псковской области подозревается в присвоении денежных средств в общей сумме 646 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Фото: СК РФ

Возбуждены уголовные дела в отношении начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера УФССП России по Псковской области, которая подозревается в совершении 12 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в период с сентября 2023 по май 2024 года женщина, занимая должность начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера УФССП России по Псковской области и являясь должностным лицом, под предлогом выплаты фиктивных премий присвоила вверенные ей денежные средства в общей сумме 646 тысяч рублей.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее главного бухгалтера УФССП России по Псковской области обвинили в хищении денежных средств в размере 75 тысяч рублей.