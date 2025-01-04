Происшествия

Имущество компании «Псковавиа» продано за почти 300 млн рублей

Завершено конкурсное производство, открытое в отношении ОАО «Псковавиа». Конкурсный управляющий в ходе процедуры конкурсного производства, провел мероприятия по реализации имущества «Псковавиа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

В результате реализации имущества должника в конкурсную массу поступила сумма в размере 294 904 880 рублей, за счет которых были погашены требования кредиторов по текущим платежам общества.

29 ноября 2024 конкурсный управляющий провел заочное собрание кредиторов. Согласно протоколу собрания кредиторы большинством голосов (67,37%) проголосовали за завершение процедуры конкурсного производства.

Соответствующая запись о прекращении деятельности внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 28 декабря 2024.

С подробной информацией по делу №А52-2534/2017 можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в информационной системе «Картотека арбитражных дел».