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Операторы связи оштрафованы за пропуск вызовов с подменных номеров на 183 миллиона рублей

19.01.2025 11:00|ПсковКомментариев: 0

Суды за три года вынесли решения о наложении штрафов на общую сумму свыше 183 млн рублей на операторов связи за пропуск вызовов с подменных номеров. Соответствующая информация содержится в ответе Генпрокуратуры России на запрос зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина.

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Ранее сенатор направлял в Генпрокуратуру обращение, касающееся обмена практикой взаимодействия между участниками телекоммуникационного рынка и правоохранительными органами для выявления и предотвращения кибермошенничества.

«Предотвращению пропуска подменных абонентских номеров и их блокировке способствуют осуществляемый органами прокуратуры контроль подключения всех операторов связи к ИС "Антифрод", а также их привлечение к административной ответственности по статье 13.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. С 2022 года прокурорами возбуждено свыше 1,4 тыс. дел об административных правонарушениях по указанной статье, по результатам рассмотрения которых судами вынесены решения о наложении штрафов на общую сумму свыше 183 млн рублей», — говорится в письме за подписью первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина, пишет ТАСС (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Как рассказали в прокуратуре, по результатам принятых мер и взаимодействия с операторами связи доля коммуникаций мошенников с жертвами преступлений с помощью подменной телефонии в 2023 году снизилась с 30% до 2% от общего числа соединений. «В настоящее время минимизированы атаки на номера российских абонентов из-за рубежа, а также случаи подмены злоумышленниками абонентских номеров», — отмечается в документе.

В нем также сообщается, что органы внутренних дел выявили 70,8 тыс. номеров, оформленных на недействительные документы, удостоверяющие личность. Благодаря этим сведениям Роскомнадзором устранены нарушения в отношении 55,7 тыс. подобных номеров, а именно актуализированы данные абонентов, заблокированы номера или приостановлено оказание услуг связи.

Кроме того, в 2023–2024 годах правоохранительными органами с привлечением участников телекоммуникационной сферы было выявлено и изъято более 1,2 тыс. сим-боксов, которые позволяют задействовать одновременно до нескольких сотен сим-карт и часто используются в мошеннических целях, а также свыше 355 тыс. сим-карт.

«По сведениям Минцифры России, выполнение указанной работы нанесло значительный ущерб преступной инфраструктуре кол-центров, находящихся за пределами Российской Федерации, способствовало снижению рисков DDoS-атак, направленных на функционирование технических средств, в том числе обеспечивающих работу органов государственной власти Российской Федерации. В период реализации мероприятий Банком России отмечено пятикратное снижение количества обращений граждан по фактам проведения операций без согласия клиентов», — сообщил первый заместитель генерального прокурора.

Теги: #оператор связи
Источник: Псковская Лента Новостей
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