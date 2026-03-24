Москвича наказали за распространение фейков об армии в себежской колонии 

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Москвы, который отбывает наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый Бор Себежского округа), сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ФСБ России. Суд признал москвича виновным в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

В ходе следствия установили, что осуждённый в разговоре с другими заключёнными оправдал террористический акт. Кроме того, он сообщил ложные сведения об использовании Вооружённых сил России за пределами страны, выдав их за достоверные сообщения.

Путём частичного присоединения неотбытой части наказания Первый Западный окружной военный суд приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

