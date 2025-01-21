Происшествия

Женщина пострадала при пожаре в стругокрасненской деревне Ксти

66-летняя женщина пострадала при пожаре в деревне Ксти Стругокрасненского муниципального округа 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: МЧС России по Псковской области

Информация о пожаре поступила в ведомство в 10:45. В результате возгорания пострадала женщина в возрасте 66 лет, она была направлена в медицинское учреждение для оказания помощи.

Предположительно, причиной пожара стала неисправность дымохода трубы при эксплуатации.

К тушению привлекались 6 специалистов и 2 единицы техники.