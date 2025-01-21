Происшествия

Росгвардейцы задержали в Пскове мужчину за оплату товара поддельной купюрой

Росгвардейцы задержали мужчину, который расплатился поддельной купюрой в магазине Пскова 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: Росгварии по Псковской области

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получили сигнал «Тревога» из магазина на улице Труда.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что 39-летний мужчина попытался расплатиться за товар пятитысячной купюрой, которая вызывала сомнение в подлинности.

Продавец проверила купюру на детекторе, который обнаружил фальшивку, и нажала кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии передали гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.