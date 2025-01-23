Происшествия

За поджог в доме экс-жены блогера в Петербурге псковичам заплатили 90 тысяч рублей

Жители Псковской области по заказу из мессенджера прибыли в Санкт-Петербург с целью поджога двери в доме бывшей супруги блогера Одиссея. Полученные 90 тысяч рублей были поделены между тремя участниками, сообщили в официальном Telegram-канале главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области / Telegram-канал

Подозреваемый, 19-летний молодой человек, рассказал сотрудникам полиции подробности своего участия в поджоге. По его словам, он и его друг согласились выполнить заказ, а третий участник должен был доставить их к месту преступления.

Адрес квартиры, принадлежащей бывшей жене Петра Лунева, уже не в первый раз привлекает поджигателей. Одно из подобных дел находится на стадии судебного рассмотрения.

Согласно показаниям подозреваемого, он и его помощник облили горючим автомобильную покрышку и дверь. Поджог удалось совершить со второй попытки, так как в первый раз молодые люди испугались и убежали. За свою работу они получили обещанное вознаграждение. В результате поджога никто не пострадал, а ущерб от пожара составил около 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали троих молодых людей, причастных к поджогу, 21 января в Пскове. Подозреваемые утверждают, что действовали по заказу, полученному через мессенджер Telegram.

Напомним, все трое задержаны до избрания меры пресечения на основании статьи 91 УПК РФ. Младший из задержанных уже имел проблемы с законом и был трижды осужден за угон автомобиля, грабеж и кражу.