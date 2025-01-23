Происшествия

Подозреваемых в поджогах в Петербурге молодых людей задержали в Пскове

В отношении троих жителей Псковской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества путём поджога. Подозреваемые были задержаны в Пскове два дня назад. В Санкт-Петербург доставлены двое молодых людей в возрасте 19 лет и их 16-летний товарищ. Младший из них уже имеет опыт привлечения к ответственности за угон, грабёж и кражу в течение последних двух лет, сообщили в ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 января.

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По версии следствия, подозреваемые причастны к поджогу в доме на Дунайском проспекте, где находится квартира экс-супруги Петра Лунева, известного как Одиссей, создателя мем-токена Grimace. Камера наблюдения зафиксировала двоих подозреваемых с покрышкой и горючим на пороге квартиры в ночь на воскресенье 15 декабря. Ущерб, нанесённый владельцам жилья, оценивается в 20 тысяч рублей.

Ранее, осенью 2024 года и в конце 2023 года, были зафиксированы поджоги двери на Дунайском проспекте. Горящие покрышки также были обнаружены и у других квартир, где проживают люди из окружения Петра Лунева.

Задержанные подозреваемые утверждают, что действовали по заказу, полученному через мессенджер Telegram. В начале этого года были рассмотрены дела о поджогах на Будапештской улице и на Дунайском проспекте.