Происшествия

Два стеклопакета пробили пулей из пистолета в ФАПе в псковской деревне Дуброво

Жительница псковской деревни Дуброво жаловалась на вандализм местных подростков, отсутствие телефона на ФАПе, износ информационной стойки, где должна быть размещена информация о графике работы ФАПа. Об этом она рассказала в ходе личного приёма граждан в администрации Псковского района председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, в котором также участвовали сотрудники комитета, глава Псковского района Наталья Федорова и депутат Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь.

Фото здесь и далее: Марина Гаращенко / Telegram

Факты вандализма подтвердила главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина. «Сейчас повреждено ограждение, пробито два стеклопакета пневматической пулей. Мы уже обращались к участковому. Сейчас обратимся повторно. Ремонт ограждения выполним до конца марта, стеклопакеты заменим» - резюмировала главный врач.

Телефон и новая информационная вывеска появятся до конца февраля. Сейчас жители деревни Дуброво и любого другого населённого пункта по всем вопросам могут обращаться в колл-центр Псковской межрайонной больницы по телефону 8(8112)299-026.