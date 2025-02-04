Происшествия

Тело сгоревшей 52-летней женщины нашли в Дновском районе

Тело 52-летней женщины с признаками воздействия высоких температур на месте пожара в жилом доме в деревне Искра Дновского

района сегодня, 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Telegram-канале СУ СК по Псковской области.



Фото: Telegram-канал СУ СК по Псковской области

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети. В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая экспертизы, а также проводятся проверки, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

На территории Псковской области с наступлением холодов наблюдается увеличение случаев гибели людей в результате бытовых пожаров.

Чаще всего пожары происходят в жилых домах и квартирах из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, отопительных приборов, перегрузок электросетей и человеческой неосторожности. Трагические последствия часто случаются в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания.

«В связи с этим следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Псковской области напоминает гражданам о необходимости строгого выполнения правил пожарной безопасности. Каждый должен быть уверен в безопасности своего дома, в исправности электропроводки, электро- и отопительных приборов», - прокомментировали в ведомстве.

Также региональное следственное управление призывает родителей и других сопровождающих людей более ответственно подходить к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях. «Не оставляйте их без присмотра. Проводите с детьми профилактические беседы, рассказывайте им о правилах противопожарной безопасности, учите их номера экстренных служб и правилам поведения во время пожара, а также формируйте у них осознание опасности огня», - сказали специалисты в завершение.