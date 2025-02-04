Происшествия

Житель Печор устроил нападение с винтовкой на продавца торгового павильона

Судимый житель Печор устроил нападение с винтовкой на продавца торгового павильона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

6 февраля в 7:27 в дежурную часть МО МВД России «Печорский» поступило сообщение о том, что в одном из городских кафе раздаются звуки выстрелов.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что 6 февраля около 1:49 неизвестный совершил нападение с пневматической газобаллонной винтовкой на продавца торгового павильона и открыто похитил алкогольную продукцию.

Установлена личность нападавшего. Им оказался ранее судимый безработный местный житель.

Злоумышленник задержан, винтовка изъята. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.