Мошенники угрожали приковать директора псковского «Империала» к батарее

Директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин недавно столкнулся с попыткой мошенничества. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он рассказал, что злоумышленники попытались выдать себя за начальника финансового управления администрации Пскова, заместителя главы администрации Тамару Винт, после чего с директором связались ложные органы управления и стали угрожать расправой.
«Позвонили по WhatsApp*. На экране высветилась фотография Тамары Геннадьевны», – рассказывает Николай Рассадин.
Несмотря на то, что звонок пришел якобы от знакомого человека, Николай Рассадин сразу почувствовал неладное. Голос девушки, которая обратилась к нему, заметно отличался от привычного голоса Тамары Винт.
Собеседница стала рассказывать о том, что работники спецслужб заинтересовались деятельностью Николая Рассадина и проводят проверку по списку, в который входят около 100 человек. Затем мошенник начал задавать вопросы о его деятельности и контактах с администрацией города. Николай Рассадин попытался уточнить, почему его имя оказалось в списке интересующихся лиц, на что получил уклончивый ответ.
После нескольких вопросов о его профессиональной деятельности и возможной связи с правоохранительными органами Николай Рассадин понял, что имеет дело с мошенниками.
Несмотря на настойчивые уговоры мошенника, Николай Рассадин остался хладнокровен и заверил, что свяжется с представителями власти, если потребуется. Спустя 20 минут поступил второй звонок, но уже с аккаунта Telegram. Человек на том конце провода представился неким лейтенантом службы технической разведки управления Федеральной службы безопасности по Псковской области Соколовым и продолжил задавать вопросы относительно обстановки вокруг Николая Рассадина: находится ли он один, дома или на работе.
Мошенник требовал, чтобы собеседник ушел в уединенное место для разговора о его безопасности. В ответ на это пскович вежливо попросил разъяснить суть вопросов или направить письменное уведомление для встречи в офисе ФСБ.
Диалог продолжился на достаточно агрессивной ноте: мошенник начал угрожать и хамить, даже грозя насильственными действиями.
«Мы сейчас к тебе приедем, мы тебя заберем, мы прикуем тебя, привезем к нам, прикуем к батарее, сотворим с тобой страшное», – цитировал угрозы мошенников Николай Рассадин. Однако он не растерялся и дал решительный отпор. После своих слов мужчина завершил разговор.
Как отметил Николай Рассадин, подобные инциденты случаются достаточно часто. Мошенники нередко используют фотографии знакомых людей, чтобы ввести жертву в заблуждение. Однако всегда важно внимательно следить за ходом беседы и обращать внимание на малейшие несоответствия, чтобы своевременно выявить обман.
Ранее сообщалось, что мошенники пытались обмануть семью депутата Псковского областного Собрания Олега Брячака и угрожали утопить его пропавшего кота Барсика.
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