Происшествия

Мошенники угрожали приковать директора псковского «Империала» к батарее

Директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин недавно столкнулся с попыткой мошенничества. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он рассказал, что злоумышленники попытались выдать себя за начальника финансового управления администрации Пскова, заместителя главы администрации Тамару Винт, после чего с директором связались ложные органы управления и стали угрожать расправой.

«Позвонили по WhatsApp*. На экране высветилась фотография Тамары Геннадьевны», – рассказывает Николай Рассадин.

Несмотря на то, что звонок пришел якобы от знакомого человека, Николай Рассадин сразу почувствовал неладное. Голос девушки, которая обратилась к нему, заметно отличался от привычного голоса Тамары Винт.

Собеседница стала рассказывать о том, что работники спецслужб заинтересовались деятельностью Николая Рассадина и проводят проверку по списку, в который входят около 100 человек. Затем мошенник начал задавать вопросы о его деятельности и контактах с администрацией города. Николай Рассадин попытался уточнить, почему его имя оказалось в списке интересующихся лиц, на что получил уклончивый ответ.

«Я спросил, какое отношение я имею к делам администрации города. Она ответила, что я участвовал в выборах депутата городского совета. Я подтвердил, что это действительно было в моей жизни. На что она и ответила, что именно с этим связана проверка спецслужб», - вспоминает Николай Рассадин.

После нескольких вопросов о его профессиональной деятельности и возможной связи с правоохранительными органами Николай Рассадин понял, что имеет дело с мошенниками.

«Она спрашивала, не связывались ли со мной сотрудники спецслужб. Я ответил, что нет, не связывались, никаких звонков не было. После чего она добавила, что если мне позвонят, я должен отвечать на вопросы. Я ответил: "Смотря какие вопросы будут". И сказал, что не уверен, нужно ли отвечать на них. Она порекомендовала не скрывать информацию. Я согласился и сказал, что поговорю с сотрудниками, если они свяжутся со мной. После этого я перезвоню и сообщу, какие вопросы мне задавали», - рассказал Николай Рассадин.

Несмотря на настойчивые уговоры мошенника, Николай Рассадин остался хладнокровен и заверил, что свяжется с представителями власти, если потребуется. Спустя 20 минут поступил второй звонок, но уже с аккаунта Telegram. Человек на том конце провода представился неким лейтенантом службы технической разведки управления Федеральной службы безопасности по Псковской области Соколовым и продолжил задавать вопросы относительно обстановки вокруг Николая Рассадина: находится ли он один, дома или на работе.

Мошенник требовал, чтобы собеседник ушел в уединенное место для разговора о его безопасности. В ответ на это пскович вежливо попросил разъяснить суть вопросов или направить письменное уведомление для встречи в офисе ФСБ.

«В этот момент я решил немного "напустить туману" и сказал, что рядом со мной сидит высокопоставленный сотрудник ФСБ и, если у них есть желание, они могут обговорить все вопросы, касающиеся меня, с ним. После чего поставил телефон на громкую связь, и мой знакомый начал мне подыгрывать», - усмехается директор «Империала».

Диалог продолжился на достаточно агрессивной ноте: мошенник начал угрожать и хамить, даже грозя насильственными действиями.

«Мы сейчас к тебе приедем, мы тебя заберем, мы прикуем тебя, привезем к нам, прикуем к батарее, сотворим с тобой страшное», – цитировал угрозы мошенников Николай Рассадин. Однако он не растерялся и дал решительный отпор. После своих слов мужчина завершил разговор.

Как отметил Николай Рассадин, подобные инциденты случаются достаточно часто. Мошенники нередко используют фотографии знакомых людей, чтобы ввести жертву в заблуждение. Однако всегда важно внимательно следить за ходом беседы и обращать внимание на малейшие несоответствия, чтобы своевременно выявить обман.

Ранее сообщалось, что мошенники пытались обмануть семью депутата Псковского областного Собрания Олега Брячака и угрожали утопить его пропавшего кота Барсика.

Смотрите также Олега Брячака пытались развести на деньги и угрожали утопить его кота Барсика

* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская