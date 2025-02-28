Происшествия

Двоих молодых людей наказали за грабеж в Великих Луках

Двоих молодых людей наказали за грабеж в Великих Луках (пункт «а» части 2 статьи 161 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

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Установлено, что подсудимые, находясь в помещении торгового зала магазина, похитили пакеты с кофе на общую сумму 4 730 рублей. С похищенным имуществом с места совершения преступления скрылись и распорядились им по своему усмотрению.

Подсудимые вину в совершенном преступлении полностью признали. На основании приговора суда молодые люди признаны виновными.

С учетом характера, тяжести и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимых, наличия у каждого совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, влияния назначенного наказания на их исправление, суд назначил одному из них наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а другому, с учетом наличия в его действиях рецидива преступлений, по совокупности преступлений с предыдущим приговором – 1 год 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.