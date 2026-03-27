Пскович получил срок за удар ножом в грудь

Житель Пскова осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Мужчина находился в комнате общежития, где совместно проживал с матерью. К ним в помещение зашел ранее незнакомый молодой человек и стал предъявлять претензии относительно шума и оскорблений со стороны матери подсудимого жильцов общежития. У них произошла словесная ссора.

На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, хозяин комнаты взял со стола нож и нанес несколько ударов ножом в грудь, что повлекло тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью.

Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя злоумышленник признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.