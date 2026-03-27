 
Происшествия

Пскович получил срок за удар ножом в грудь

0

Житель Пскова осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Мужчина находился в комнате общежития, где совместно проживал с матерью. К ним в помещение зашел ранее незнакомый молодой человек и стал предъявлять претензии относительно шума и оскорблений со стороны матери подсудимого жильцов общежития. У них произошла словесная ссора.  

На почве внезапно  возникших личных неприязненных отношений, хозяин комнаты взял со стола нож и нанес несколько ударов ножом в грудь, что повлекло тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью.

Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя злоумышленник признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026