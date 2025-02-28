Происшествия

Псковича задержали за кражу 13 упаковок сыра

В Пскове росгвардейцы задержали местного жителя, укравшего из магазина тринадцать упаковок сыра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Пскова 4 марта, получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном гипермаркете на Октябрьском проспекте.

Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия и по прибытию задержали 36-летнего псковича, который пронес через кассовый узел 13 упаковок сыра, при этом не заплатив за них. Общая сумма ущерба составила около 2000 рублей.