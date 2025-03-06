Происшествия

Жители Псковской области потеряли 4 миллиона рублей из-за телефонных мошенников

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района стали жертвами телефонных мошенничеств, потеряв в общей сложности около четырёх миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мошенники действовали под видом банковских служащих, правоохранительных органов и представителей других организаций. Используя различные уловки, они вводили граждан в заблуждение, предлагая дополнительный заработок в интернете или убеждая перевести деньги на «безопасные счета».

Некоторые жертвы поверили мошенникам и перевели средства, считая, что участвуют в операциях купли-продажи товаров через интернет-сайты или приобретают билеты на спектакли. После потери денег пострадавшие обратились в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведётся расследование всех обстоятельств случившегося.