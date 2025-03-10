Происшествия

Пневмоторакс диагностировали у упавшей со стула учительницы в Пскове

Перелом ребер и пневмоторакс диагностировали у упавшей со стула учительницы из лицея №11 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Учительница начальных классов, женщина 1971 года рождения, открывала фрамугу окна в классе. Спускаясь с подоконника, она встала на стоящий рядом стул, но потеряла равновесие и упала.

Прибывшие врачи скорой медицинской помощи диагностировали у пострадавшей перелом ребер и пневмоторакс. В ходе расследования выясняются подробности происшествия.