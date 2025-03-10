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Пневмоторакс диагностировали у упавшей со стула учительницы в Пскове

19.03.2025 10:41|ПсковКомментариев: 0

Перелом ребер и пневмоторакс диагностировали у упавшей со стула учительницы из лицея №11 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Учительница начальных классов, женщина 1971 года рождения, открывала фрамугу окна в классе. Спускаясь с подоконника, она встала на стоящий рядом стул, но потеряла равновесие и упала.

Прибывшие врачи скорой медицинской помощи диагностировали у пострадавшей перелом ребер и пневмоторакс. В ходе расследования выясняются подробности происшествия.

Источник: Псковская Лента Новостей
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