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Суд в Острове признал недействительным кредитный договор на 300 тысяч рублей, оформленный мошенниками

Островской городской суд вынес решение по иску межрайонного прокурора, защищавшего интересы местной жительницы, ставшей жертвой мошенничества. Суд признал недействительным кредитный договор на сумму 300 тысяч рублей, который был незаконно оформлен на её имя неизвестными через мобильное банковское приложение, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как выяснилось, злоумышленники получили доступ к счёту женщины и оформили кредит без её ведома. После получения средств они перевели деньги на счета третьих лиц и использовали их для покупок. Женщина оперативно сообщила о случившемся в банк и полицию, однако к моменту блокирования счетов значительная сумма уже была утрачена.

В суде истица подтвердила, что не давала согласие на оформление кредита и не совершала никаких операций с банковскими счетами. Прокуратура добилась признания кредитного договора недействительным, а также обязала банк признать полученные средства неполученными и отменить обязательства по возврату кредита и уплате процентов.

Решением Островского городского суда исковые требования межрайонного прокурора в защиту местной жительницы к АО «Почта Банк» о признании сделки недействительной удовлетворены, кредитный договор признан недействительным, денежные средства в размере 300 000 рублей признаны неполученными, обязательства по возврату денежных средств и уплате процентов не возникшими.