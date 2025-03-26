Происшествия

Работник сельхозкооператива в Псковской области пострадал при попадании руки под пресс

Государственная инспекция труда в Псковской области начала расследование несчастного случая, произошедшего с сотрудником сельскохозяйственного производственного снабженческо-сбытового кооператива (СПСК) «Своё», сообщили Псковской Ленте Новостей в инспекции.

Инцидент произошел в цехе фасовки продукции, когда 50-летний мужчина попытался поправить упаковочную пленку под работающим прессом аппарата. В результате его рука оказалась зажата прессом и травмирована ножами устройства.

Коллеги пострадавшего оперативно пришли на помощь, наложив кровоостанавливающий жгут и вызвав скорую медицинскую помощь. В настоящее время обстоятельства происшествия и тяжесть полученных повреждений уточняются.