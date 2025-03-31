Происшествия

Росгвардия задержала похитителя молочных продуктов в псковском гипермаркете

Сотрудники управления Росгвардии 31 марта получили сигнал тревоги из гипермаркета на улице Яна Фабрициуса в Пскове. На место происшествия был немедленно отправлен экипаж группы задержания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ведомства.

В магазине росгвардейцы задержали гражданина 2007 года рождения, который пытался украсть молочные продукты из торгового зала. Как выяснилось позднее, молодой человек ранее уже привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.