Происшествия

18 человек погибли на водоемах Псковской области за первый квартал текущего года

18 человек погибли за первый квартал текущего года на водных объектах Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

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Основные причины гибели людей – выход на водоем в период действия запрета выхода на лед и игнорирование мер безопасности при нахождении на водоемах.

«В связи с началом весеннего сезона люди значительно чаще выезжают на природу, в том числе к водоемам. В целях соблюдения личной безопасности, безопасности близких и окружающих, необходимо соблюдать крайнюю осторожность и правила поведения на водных объектах», - отметили в ведомстве.

В Государственной инспекции по маломерным судам Псковской области напомнили, что в соответствии с правилами пользования водными объектами на водоемах Псковской области запрещается использование моторных маломерных судов в период с распадения льда до 30 апреля. Также в соответствии с правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна при осуществлении рыбной ловли запрещается использовать маломерные и прогулочные суда с применением моторов на водных объектах рыбохозяйственного значения в период с распадения льда до 15 июня.